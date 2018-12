Balingen Zollernalbkreis hat den besten Stuckateur

Der Kammerpräsident sieht das gute Ergebnis aber auch als Erfolg des dualen Ausbildungssystems.

Insgesamt 93 Gesellen aus den Landkreisen Zollernalb, Freudenstadt, Reutlingen, Tübingen und Sigmaringen hatten sich in den vergangenen Monaten in die Siegerlisten des Leistungswettbewerbs eingetragen.

Jede dritte Auszeichnung ging auch in diesem Jahr an eine Gesellin: Insgesamt 36 Frauen setzten sich gegen die männliche Konkurrenz durch. Für die Erstplatzierten des Wettbewerbs ging es dann auf Landesebene weiter, der in diesem Jahr von der Handwerkskammer Konstanz ausgerichtet wurde.

Die Bundessieger wurden am 8. Dezember in Berlin geehrt. "Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den vergangenen 30 Jahren annähernd so viele Siegerinnen und Sieger hatten", fasst Präsident Herrmann das Ergebnis zusammen.

Im Wettbewerb "Die Gute Form – Handwerker gestalten" wurden die Ausscheidungen auf Bundesebene in diesem Jahr in 43 Wettbewerbsberufen ausgetragen. Bewertet wurden ästhetische Qualität, schöpferische Fantasie, Formgebung und Gestaltung der Gesellenstücke.

Bundessieger wurde aus dem Zollernalbkreis der Stuckateur Matthias Laurin aus Albstadt bei der Stuckateur- und Tiefbaufirma Hahn in Stetten a.k.M.; dritter Bundessieger wurde der Orthopädieschuhmacher Lukas Hirschler aus Albstadt beim Orthopädie-Schuhmacherbetrieb Karl-Heinz und Matthias Löffler in Mössingen.