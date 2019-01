Balingen Zollernalbkreis gründet als erster Landkreis einen Migrationsbeirat

Zu einem ersten Vorbereitungstreffen waren 19 Personen aus unterschiedlichen Bereichen und Berufen gekommen, vom Lehrer, Schulleiter und Sozialarbeiter bis hin zum Koch oder Kfz-Mechaniker. Die meisten von ihnen mit Migrationshintergrund. Das Ziel: Interkulturelle Kompetenzen zu nutzen und das Miteinander im Zollernalbkreis zu optimieren. Der Migrationsbeirat wird als Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung und Migranten fungieren und zugleich als verlässliche Ansprechstelle in Migrationsfragen für alle Bürger des Zollern­albkreises dienen.

Das Gremium solle den gesamten Landkreis zu repräsentieren, sagte Landrat Günther-Martin Pauli eingangs. Sie, die am Tisch saßen, kommen aus der Türkei, Griechenland, Tschechien, Brasilien, Syrien oder Rumänien. Die meisten von ihnen leben seit Jahrzehnten in Deutschland und sind voll integriert. Und die anderen, die in Deutschland geboren sind, haben ihrerseits Erfahrungen gemacht – in der Lea in Meßstetten, in den VABO-Klassen der Kreisschulen oder in der Flüchtlingsarbeit bei der Diakonie. "Wir wollen, dass Sie Ihr Fachwissen und Ihre Erfahrungen in diesem Gremium einbringen, um die Integration und Chancengleichheit von Migranten im Zollernalbkreis zu stärken", sagte Pauli.

Aufgabe des Beirats ist es unter anderem, Vorurteile abzubauen und das Zusammenleben verschiedener Kulturen zu erleichtern. Sprich: Die einzelnen Nationen sollen nicht "unter sich" bleiben, sondern in Kontakt treten und ein Miteinander finden. Ziel ist es auch, bei Konflikten zu schlichten und Probleme aufzuzeigen.