Balingen Zollernalb zeigt ihre Schokoladenseite

Auch 2019 steht das Thema Wandern am ersten Messe-Wochenende im Mittelpunkt. Die Zollernalb und die Traufgänge präsentieren sich in der Sonderausstellung "Fahrrad- & Erlebnisreisen mit Wandern" am 12. und 13. Januar jeweils mit einem eigenen Stand in Halle 10. Zwei Tage lang gibt es Informationen rund um die Wandermöglichkeiten auf der Zollernalb, unter anderem auf dem Qualitätswanderweg Donau-Zollernalb-Weg.

Laut WFG-Geschäftsführerin Silke Schwenk laufen die Messevorbereitungen derzeit auf Hochtouren. Neben der Planung des Standes findet eine Messe-Schulung statt. Auch an der Kleidung des Messe-Personals sowie am Rahmenprogramm sei gearbeitet worden.

Die WFG/Zollernalb-Touristinfo ist in Halle 10, Stand B 11, zu finden. Eine Sonderausstellung findet am 12. und 13. Januar statt. Der Stand B 70 in Halle 6 ist an allen Messetagen geöffnet.

Ein detaillierter Terminplan über die Präsentation der Städte, Gemeinden und Aktionen ist online unter der Adresse www.zollernalb.com zu finden.