Balingen Zollernalb will Lust auf einen Besuch machen

Am benachbarten Stand der Wirtschaftsförderung Zol­lern­alb erhalten die Besucher eine Runduminformation über die Ausflugsregion Zol­lernalb. An jedem der neun Ausstellungstage erhalten die Mitarbeiterinnen der WFG Unterstützung von Vertretern von Städten und Gemeinden aus dem Landkreis, etwa aus Hechingen und Bisingen, die sich zum Messeauftakt am Samstag präsentierten. Am Montag bereichern dann Vertreter des Schiefererlebnisparks Dormettingen und aus dem Oberem Schlichemtal den Messeauftritt.

Auch am Stand der WFG treffen sich vor allem Outdoorfans, die gerne wandern oder mit Fahrrädern die Region erkunden wollen. "Jahreszeitbedingt fragen auch viele Menschen nach Wintersportmöglichkeiten in der Region", sagt Larissa Söll, Tourismusbeauftragte der WFG. An den Skihängen rund um Albstadt sowie auf den verschiedenen Loipen gebe derzeit die perfekten Möglichkeiten für einen sportlichen Tag im Schnee. "Das Schneewetter spielt uns derzeit prima in die Karten", so Söll. Egal, um welches Thema es gehe, "wir sind für jede Zielgruppe gut aufgestellt", sagt Söll. An den Ständen gebe es viele gute Gespräche, die "in die Tiefe gehen". Das liege nicht zuletzt daran, dass die Standbesucher über ein gewisses Vorwissen über die Region und ihre Möglichkeiten verfügten.

Das Angebot am Zollern­alb-Marktplatz wird durch einen Gemeinschaftsstand ergänzt: Corinna Mayer, die den Stand betreut, sagt, dass die Messebesucher und speziell die Zollernalb-Interessierten oftmals schnelle Naherholung und Natur suchten. Informationen zu Städten und Gemeinden im Zollernalbkreis sowie zu Museen oder Gastronomie würden eher weniger nachgefragt.

Während die Zollernalb vor allem mit Outdooraktivitäten punktet, hält die Burg Hohenzollern mit einem eigenen Stand die kulturelle Fahne der Region hoch. Besonders beliebt: eine Fotoaktion, bei der sich Besucher in königlichem Gewand vor der Burgkulisse ablichten lassen können.

Larvenschnitzer und regionale Getränke als Werbeträger

In dieser Woche wird am Zollernalb-Marktplatz in Halle 6 die Region durch weitere Aktionen präsentiert: Ein Larvenschnitzer des Narrenfreundschaftsrings Zollernalb wird am Freitag vor Ort sein, am Folgetag wird es unter dem Leitspruch "Trink regional" eine Getränkeverkostung geben.

In Halle 10, wo am ersten CMT-Wochenende der Fokus auf Fahrrad- und Wanderthemen liegt, ist die Zollernalb abermals mit einem Stand vertreten, an dem sich alles um Wandern und Biken dreht. Die Bikezone Albstadt steht dort in erster Linie zu Fragen rund um Biketrails sowie dem Mountain Bike World Cup im Mai zur Verfügung. Die Mountainbike-Weltmeisterschaft, die 2020 in Albstadt stadfinden wird, ist das große Aushängeschild dieses Standes. "Hierher kommen Leute vom Fach, die sich mit Mountainbikes auskennen", erklärt Stefan Fischer, der den Stand betreut. Die Gespräche seien spezifischer als am Zollernalb-Marktplatz in Halle 6.

Dasselbe berichten die Frauen, die am Zollernalbstand der Sonderausstellung für das Thema Wandern zuständig sind. Jasmin Erath: "Hier können wir auch Wege im einzelnen präsentieren. Die Leute haben schon etwas Bestimmtes im Kopf und stellen spezielle Fragen."

Stefan Fischer berichtet, dass der Andrang aufgrund des kurzen Ausstellungszeitraums und des spezifischen Themas in Halle 10 den am Zollernalb-Marktplatz in Halle 6 am ersten Ausstellungstag noch übertroffen habe: "Es war zeitweise echt die Hölle los."