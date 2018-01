Balingen Zollernalb lockt Gäste als "Outdoor-Mekka"

Zollernalbkreis. Die Zollern­alb und ihre Städte und Gemeinden sind in Messehalle 6 am Gemeinschaftsstand der Schwäbischen Alb präsent. Unter dem Motto "Komm und entdecke das Land des Löwenmenschen!" ist der Ausstellungsbereich in verschiedene Erlebniswelten aufgegliedert: Donaubergland, Laucherttal, Stadt Sigmaringen und Campus Galli Meßkirch sowie Zollernalbkreis und Stadt Albstadt stehen für die gemeinsame Erlebniswelt "DonauHochAlb". Zudem sind "Städteperlen" wie Reutlingen, Tübingen und Metzingen vertreten.

Wichtiger Standortfaktor

Auch in der Sonderausstellung "Fahrrad- und Erlebnisreisen mit Wandern" ist die Zollernalb am ersten Messewochenende in Halle 10 vertreten. Dabei werden auch die ausgewiesenen Radrundtouren vorgestellt. In diesem Jahr werde es, wie Tourismus-Chefin Silke Schwenk verrät, noch zwei weitere geben.