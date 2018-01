Balingen Zollernalb hat viele begabte Jungmusiker

Die Teilnehmer in diesen Kategorien starteten dann in benachbarten Regionen, so etwa der Tübinger Cellist Lionel Martin, der in Bad Urach in einem Duo mit einer Pianistin gestartet ist, in Stuttgart in einem Cello-Oktett und einem gemischten achtköpfigen Streicherensemble aufgetreten ist und jedes Mal die Höchstpunktzahl von 25 Punkten zugesprochen bekam.