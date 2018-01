Balingen Ziel ist ehrliche Auseinandersetzung mit dem Reformator

Während zu Beginn das Leben von Martin Luther beleuchtet wird, gehen die Macher im Verlauf der Ausstellung zunehmend auf das Verhältnis des Reformators zu den Juden ein. "In seinen frühen Schriften hat sich Luther noch moderat geäußert; später wurde er zusehends massiv judenfeindlich, hat offen zu Gewalt und Vertreibung aufgerufen", erklärt Birgit Wurster beim Blick auf die Kartons, in denen die Ausstellung durch die gesamte Bundesrepublik wandert. Gemeinsam mit Rudolf Kraus und dem ehrenamtlichen Mesner Sebastian During hat die Stadtkirchenpfarrerin gestern Morgen die Exponate von ihrem Transportgefäß befreit. In der Kirche ist es kalt, Orkanböen peitschen gegen die Fenster. Stück für Stück werden die Roll-ups im fahlen Licht aufgebaut und an den passenden Platz im Chorraum gestellt. Es gehe um die Frage, inwieweit der Judenhass in Luthers Theologie angelegt gewesen sei, meint Wurster. Eine wesentlicher Aspekt: Wie haben sich die Aussagen von Martin Luther auf den Holocaust ausgewirkt? Bischöfe hätten sich beispielsweise im Dritten Reich auf Luther berufen, weiß die Stadtpfarrerin und mahnt: "Antisemitismus ist auch in der Gegenwert kein Fremdwort."

Martin Luther sei zu Lebzeiten bereits kritisch von anderen Reformatoren hinterfragt worden, so beispielsweise vom Schweizer Heinrich Bullinger. "Es geht um eine kritische, eine ehrliche Auseinandersetzung mit Martin Luther und seinem Bild von den Juden", sagt die Pfarrerin. Es gehe nicht um die Glorifizierung eines Mannes, dessen Wirken 2017 im Rahmen des Reformationsjubiläums groß gewürdigt worden sei.

Die Ausstellung der Nordkirche wird von der Gesamtkirchengemeinde Balingen in Kooperation mit der Stiftung Stuttgarter Lehrhaus Interreligiöser Dialog gezeigt. Die Einführung übernimmt deren Vorsitzender Karl-Hermann Blickle aus Balingen am kommenden Sonntag nach dem Gottesdienst. Unter dem Titel der Ausstellung, "Ertragen können wir sie nicht – Martin Luther und die Juden", ist auch ein Begleitheft erschienen, herausgegeben vom Referat für Christlich-Jüdischen Dialog der Nordkirche in Kooperation mit der Arbeitsstelle Reformationsjubiläum 2017 der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Auf mehr als 50 Seiten gibt es tiefer gehende Informationen zu Luther und sein Verhältnis zu den Juden. Die Ausstellung ist bis 4. Februar jeweils dienstags bis samstags von 10 bis 15.30 Uhr geöffnet.