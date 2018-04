Balingen Zentrale Notaufnahme ist überlebenswichtig

Klar ist hingegen, dass die Zentrale Notaufnahme an beiden Klinik-Standorten bleiben soll: Laut Landrat Günther-Martin Pauli, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Zollernalb Klinikum gGmbH ist, wird in Albstadt demnächst umgebaut: "Der Beschließende Bauausschuss hat getagt, wir sind in der Ausschreibungsphase, in den nächsten Wochen soll die Planung vergeben werden." Sechs bis neun Millionen Euro seien für die Einrichtung der Zentralen Notaufnahme in Albstadt veranschlagt. Man werde "sinnvoll investieren" und "keine Gefälligkeitsentscheidungen treffen", versichert der Landrat: "Die Beschlüsse sind gefasst, die Mittel stehen bereit, wir werden voraussichtlich eine Punktlandung hinlegen. Wir sehen das Klinikum als Dienstleister, es soll ein Bürgerkrankenhaus bleiben."