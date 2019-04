Balingen Zehn Bands rocken bei "Südstadt-Arena"

Nachdem die Band Fenders 55 wegen Krankheit kurzfristig absagen musste, waren es zehn Bands, die im "Bären", im "Alt Balingen", im "Doppeldecker", in der "Savo Lounge", im "Südbahnhof" und dem "Sonnenkeller" auftraten. Los ging es bereits um 19 Uhr mit dem Auftritt von "SMKT" im "Alt Balingen", für die nach der Absage von " Fenders 55" eine Doppelschicht anstand.

In der Balinger Kultkneipe "Bären" zapft der Chef Patrick Streicher nicht nur selbst, sondern er macht auch Musik und das in allerbester Qualität mit "Patrick Streicher & Friends", das genauso wie die Band Aguardiente, die Jazz mit Pop, Soul und Funk vermischt, an diesem Abend gleich zwei Auftritte hatte. Nach dem Ausfall von "Fenders 55" stand auch für "A*Cut", die schnörkellosen Rock mit einer Prise Blues den Besuchern auf die Ohren gaben, eine Doppelshow in der "Savo Lounge" an, die so gut ankam, dass bei der zweiten Session gegen 22 Uhr kein Besucher mehr rein kam und zwischenzeitlich die Türen wegen Überfüllung geschlossen wurden.

Erst ab 21 Uhr fand der erste Auftritt im "Doppeldecker" statt, auf Thomas Otto & Friends folgten Lukas Sperlich & Tom Kußberger.