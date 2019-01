Balingen Zauberhafter Abend mit Helge Thun

Balingen. Der 48-Jährige beeindruckte seine Zuschauer mit tückischen Kartentricks sowie mit Kunststücken mit Bällen und Bechern. Bereits mit 18 Jahren wurde Thun deutscher Meister der Kartenzauberei und machte sich später als Zauberkünstler und Schauspieler selbstständig. Sein Talent hatte er erst an Silvester in Balingen unter Beweis gestellt, nun präsentierte Thun sich erneut vor zahlreichen Besuchern in der Stadthalle.

Eine Besonderheit seines Programms ist, dass er seine Tricks direkt vor den Augen der Zuschauer ausführt und sein Publikum in seine Show mit einbezieht. So lud er gleich zu Beginn des Abends zwei Besucher aus Veringendorf und Geislingen auf die Bühne. Auf ihren Händen zeigte Thun eindrucksvolle Bechertricks. "Die Zauberei ist im Endeffekt nichts weiter als die Illusion der Beherrschung", kommentierte er seine Show und ließ zum Erstaunen des Publikums Orangen und Zitronen aus seinen Trickbechern purzeln.

Kurzweilige Moderationen