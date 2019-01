Balingen Zahlenwerk für Stadträte ein "Buch mit sieben Siegeln"

Noch vor Beginn der eigentlichen Beratungen übte Werner Jessen massive Kritik. Seine Fraktion der Freien Wähler habe bei der Durchsicht des Haushalts aufgrund der neuen Darstellung große Schwierigkeiten gehabt. Eigentlich, so Jessen, sei der Gemeinderat das Kontrollorgan der Stadtverwaltung, diese Kontrolle sei angesichts der Unübersichtlichkeit des Zahlenwerks "sehr eingeschränkt" worden: "Der Haushalt für das Jahr 2019 war für uns wie ein Buch mit sieben Siegeln." Ganz ähnlich äußerten sich in der Folge auch die Sprecher der anderen Fraktionen. Hintergrund ist das neue Haushaltsrecht. Erstmals lag der Haushalt in der sogenannten doppischen Form vor. Statt der bislang üblichen einfachen, kameralen Buchführung mit Einnahmen- und Ausgabenrechnung sowie der Aufteilung nach laufenden Kosten (Verwaltungshaushalt) und Investitionen (Vermögenshaushalt) gelten nun die Gepflogenheiten, die auch in der Privatwirtschaft Anwendung finden – samt Ergebniskontrolle. Übersichtlich ist die neue Darstellung – zumindest zu Beginn – nicht; dazu ist sie gewöhnungsbedürftig.

Das betrifft zum einen die Einteilung der Einzelhaushalte, vor allem aber geht es auch um Begrifflichkeiten: Hinter buchhalterisch neutralen Bezeichnungen wie "Sach- und Dienstleistungskosten" kann sich alles mögliche verbergen – etwa die Miete für die SparkassenArena, der Anbau an eine Schule, eine neue Heizungsanlage, und, und, und. Das Problem dabei für die Stadträte: Auf den ersten Blick ist nicht erkennbar, welche konkreten Dinge mit teilweise enormen Summen finanziert werden sollen.

Genaueren Aufschluss geben sogenannte aufklappbare Versionen der Einzelpläne; diese müssen die Stadträte indes eigens anfordern. Welche von Belang sind, von Belang sein könnten, ist auf den ersten Blick nicht erkennbar. Der Haushaltsplan ist allein schon mehr als 400 Seiten stark, würde man die Einzelposten alle eigens "aufklappen", kämen hunderte Seiten dazu. Das alles zu erfassen, zu kontrollieren und zu bewerten bedeutet jede Menge Arbeit – möglicherweise zu viel für ehrenamtlich tätige Kommunalpolitiker. Dietmar Foth (FDP) meinte, Ziel müsse ein "gesundes Maß an Informationen und Überfrachtung" sein.