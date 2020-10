Balingen YoSue-Wirtin soll Bußgeld zahlen

Von Anzeige und Bußgeld kalt erwischt

Die Anzeige und das Bußgeld haben sie kalt erwischt. "Meine Kunden verstehen das nicht", sagt sie. Sie habe versucht Kontakt mit dem Oberbürgermeister aufzunehmen, doch keine Antwort erhalten. "Das ist deprimierend, wenn man so links liegen gelassen wird", sagt sie. In anderen Städten, wie beispielsweise in Reutlingen oder Stuttgart würden die Kommunen in Corona-Zeiten extra Parkplätze vor Cafés in Freibereiche zum Bestuhlen umwidmen – in Balingen werde man bestraft.

"Gehwege kann man nicht einfach zustellen wie man will", sagt Jürgen Luppold von der Stadt Balingen. Schon gar nicht ohne Sondergenehmigung – sonst drohe eben ein Bußgeld. Mindestens 1,50 Meter müssten frei bleiben, damit Menschen mit Kinderwagen oder Rollatoren nicht auf die Straße ausweichen müssten.

Doch vielleicht gibt es ja noch eine Lösung für Susanne Jäck und die anderen Geschäfte in Balingen, die auf mehr Außenfläche setzen: Diesen Donnerstag berät das Ordnungsamt mit den Verantwortlichen im Rathaus darüber, ob auch Balingen Parkplätze vor Läden zu Verkaufsflächen umwandelt.