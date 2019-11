Balingen Yoko Ono und Co. im ehemligen Bettenhaus

Mit dabei sind aber auch viele junge, aufstrebende Kreative. Schließlich betreibt Bögle in Köln eine eigene Galerie namens U108.

Und jetzt ausgerechnet in Balingen eine Depandance? Klar, sind Bögle und Hörnig sich einig: "Schließlich ist Balingen eine Kunststadt."

Die Galerie hat bis Weihnachten immer samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. An allen anderen Tagen ist Bögle kreativ: Im Obergeschoss hat er sich ein Atelier eingerichtet. Das Haus gehört seiner Großmutter. Der Leerstand mit den großen Schaufenstern habe quasi nach einer Ausstellung geschrien.

Galerie darf ein bisschen chaotisch sein

Bögle stammt aus Reutlingen. Er hat in Karlsruhe die Meisterklasse absolviert. Sein Kollege Hörnig sieht sich als Autodidakt. Ob mit staatlichem Stempel oder nicht – kreativ sind beide und kreativ ist auch die Kunst, die sie in die Kreisstadt geholt haben, genau so kreativ wie die Popup-Galerie selbst.

Sie wird wieder verschwinden – ploppt eben nur kurz auf – darf ein bisschen imperfekt sein, chaotisch, anders eben. So anders wie die Vernissage am Freitag: Während Hörnig, der kommunikative Kopf, Kunstwerke erklärt, Glühwein ausschenkt und mit den Besuchern fachsimpelt, hastet Bögle an den Wänden entlang, nimmt letzte Korrekturen der auf weißen Aufklebern handgeschriebenen Titel- und Preisbeschreibungen vor.

Bis plötzlich ein Mann in neongelber Weste und mit riesengroßem Karton die Galerie betritt. "Ich soll hier ein Bild abgeben", ruft er. Hörnig strahlt. Das noch feuchte, also eben erst gemalte Gemälde kommt nach dem Versand per Zug ratzfatz an den vorgesehenen Platz und dem Lieferanten wird ein kühles Bier in die Hand gedrückt.

Damit ist die Ausstellung perfekt. Die Werke laden zum Betrachten und Kaufen ein. Die roten Punkte sind parat, und wer Lust auf ungewöhnliche, neue und vielleicht noch nie gesehene Kunst hat, der kann sich ab 30 Euro ein neues Objekt leisten.

Skizzen auf Kellnerblöcken

Zuschlagen wird vielleicht auch Peter Seifert. Der Inhaber des Bahnhofs kam am Freitag eher durch Zufall in die Galerie. "Ach dafür war das!", sagt er lachend, als er Bögles "Kellnerblockzeichnungen" entdeckte. Mit feinen Strichen hat der junge Künstler auf Blöcken, mit denen sonst Bedienungen unterwegs sind, Menschen skizziert, porträtiert, Stimmungen eingefangen.

"Der Lorenz war neulich da und hat gefragt, ob ich ihm solche Blöcke besorgen kann", erzählt Seifert. Er hakte bei Lieferanten nach. Es sind einige Blöcke zusammengekommen. Als Dank schenkte ihm Bögle einige gerahmte Skizzen, die nun im Bahnhof hinter der Zapfanlage hängen.

Damit ist der Künstler in der Tradition ganz großer Kollegen, die vor dem großen Durchbruch solche Skizzen an Gönner und Unterstützer verschenkten. Picasso zum Beispiel machte das. Und der wurde schließlich auch schon in Balingen ausgestellt.