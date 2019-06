Balingen World-Press-Photo-Ausstellung eröffnet

Die Story ist, das erläuterte ten Hoopen am Freitagabend in der Stadthalle, Teil eines großen Projekts: "Love Stories" ("Liebesgeschichten"). Darin stellt er Menschen vor, die kurz vor oder auf der Flucht selbst zueinander gefunden haben, sich nun lieben. Der Niederländer, der in Schweden lebt und in den vergangenen Jahren an vielen Kriegs- und Krisenorten der Welt fotografisch tätig war, sagte, damit habe er einen "neuen Ansatz" verfolgt, um das für so viele, zu viele Menschen auf der Welt traumatisierende Flucht-Erlebnis darzustellen. Ten Hoopen wird auch bei der Eröffnung an diesem Samstag um 10 Uhr der Ehrengast in der Zehntscheuer sein und über seine Arbeit berichten.