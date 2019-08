Balingen World Press Photo: Alles deutet auf Fortsetzung hin

"Wir haben einen Drei-Jahres-Vertrag auf dem Tisch", erklärt der Leiter der Balinger Volkshochschule, Ottmar Erath. Zustimmen müssten jetzt noch der Vorstand der Einrichtung – sie hatte die Ausstellung auf die Beine gestellt – und die Stadt Balingen. "Unsere Intention ist es, dass die Ausstellungen weiterhin in Balingen stattfinden", so Erath weiter.

Bereits zum Ende der World-Press-Photo-Ausstellung Ende Juli, die drei Wochen lang in der Zehntscheuer zu sehen war, hatte Erath ein positives Fazit gezogen. Nicht nur, weil statt der erhofften 5000 Besucher knapp 7800 gekommen waren. Die überwiegende Mehrzahl hatte sich außerdem begeistert von der Schau gezeigt.

Auch die World Press Photo Foundation mit Sitz in den Niederlanden, die jährlich den weltweit größten Wettbewerb für Pressefotografie organisiert und eine Ausstellung mit 150 Fotografien bestückt, war von dem Erfolg in Balingen angetan, berichtet Erath. Ihr sei ebenfalls an einer Fortsetzung gelegen gewesen.