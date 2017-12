Balingen "Wollen Traditionsturniere nicht einstampfen"

Jahrelang war Michael Supper ein fester Bestandteil des Organisationsteams der TSG Balingen beim Sparkassen-Indoor-Cup. In diesem Jahr kommt dem ehemaligen TSG-Funktionär aber eine andere Rolle zu: Der Hechinger ist als Vertreter des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) vor Ort in der Balinger Sparkassen-Arena und unterweist die teilnehmenden Mannschaften in Regelkunde. Denn erstmals wird bei der 23. Auflage des Hallen-Events nach modifizierten Regeln gespielt. Das schreibt der WFV, der Futsal weiter voran treiben will, so vor. Gespielt wird nach Futsal-Regeln in "Light-Version". "Wir wollen Futsal noch populärer machen und sind auch auf einem guten Weg", sagt Supper, "Doch wir sind noch längst nicht am Ziel. Da gibt es noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Da wir aber auf der anderen Seite die traditionellen Turniere nicht einstampfen wollen, haben wir uns für die Light-Version entschieden. Wir wollen, dass Futsal bei den Spielern und Vereinen gut ankommt."