Balingen Wolfgang Ambros unplugged

Darüber hinaus hat sich niemand der Arbeit von so großen Künstlern wie Bob Dylan, Hans Moser, Tom Waits oder Neil Young so angenommen wie er, ohne dabei je Peinlichkeiten zu produzieren oder das schale Gefühl zu hinterlassen, sich auf die Schultern von Riesen zu stellen. Es ist eine Schatztruhe, die sich knarrend öffnet und nach und nach ihre Schätze preisgibt, wenn man Wolfgang Ambros, "nur" mit seiner Stimme, einer Gitarre und den Musikern Günter Dzikowski und Roland Vogl an seiner Seite auf eine Bühne setzt.

Dzikowski, langjähriger Musiker der Nummer eins vom Wienerwald, und Roland Vogl, seit Jahren mit Ambros auf Tour, kennen den umfassenden Ambros-Songkatalog fast genau so gut wie ihr "Chef". Und dennoch ist es auch für die drei Ausführenden eine anregende Entdeckungsreise, viele dieser Lieder im intimen Rahmen neu oder wieder zu entdecken.

"Auch große Nummern wie der ›Zentralfriedhof‹ oder ›Heit drah I mi ham‹ werden dabei plötzlich wieder unmittelbar greifbar", erzählt Ambros. Publikum und Kritik reagierten auf die bisherigen "Ambros pur!"-Abende entsprechend begeistert. Wann hat man sonst schon Gelegenheit, so nah dran zu sein an einem Riesen der heimischen Popmusik wie Wolfgang Ambros und seinen Liedern, viele von ihnen längst Volkslieder der anderen Art. Am 13. Juli 2015 wurde Wolfgang Ambros im Bundeskanzleramt in Wien von Bundeskanzler Werner Faymann mit dem Großen Ehrenzeichen für seine Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

