Balingen Wohnbau-Chef ärgert sich über Auflagen

"Ich würde gerne noch viel mehr bauen", sagt Walter Zanker im Gespräch mit unserer Zeitung vor der Mitgliederversammlug der Balinger Wohnbau, die am kommenden Donnerstag, 7. Juni, 19.30 Uhr, in der Stadthalle stattfindet (siehe Info). Und schiebt hinterher: "Wenn man uns nur lassen würde." "Man" meint in diesem Fall die Politik, die nach Meinung von Zanker den Wohnungsbau zunehmend erschwert. Mit jedem Jahr, so Zanker, kämen neue bürokratische Hürden hinzu. Die Politik, so Zanker, verlange zwar in Sonntagsreden regelmäßig die Schaffung günstigen Wohnraums, mache genau das aber durch Bestimmungen quasi unmöglich.

Die Wohnbau setzt derzeit mehrere Neubauvorhaben um. In Klein-Venedig in der Balinger Innenstadt entstehen am Mühltor 22 Wohnungen. An der Friedrichstraße erstellt die Genossenschaft das neue Wohn- und Geschäftshaus Leibfritz. Auf Schmieden entstehen 25 altengerechte Wohnungen. Und in Frommern ist das Projekt "Wohn(t)raum Mühläcker" im vollen Gange. Genau dieses Vorhaben ist nach Darstellung von Walter Zanker ein weiteres Beispiel dafür, wie einem das Baugeschäft verleidet werden kann.

Die Arbeiten hätten sich gleich zu Beginn stark verzögert, erklärt er. Grund dafür war die Frage, wie mit dem Erdaushub zu verfahren sei. Ausgebuddelt wurde in Frommern Ölschiefer mit einem starken Gehalt an Mineralölkohlenwasserstoff, der über den zulässigen Grenzwerten liegt – obwohl es sich um ein natürliches Vorkommen handelt. Es folgten geologische Untersuchungen (die Geld kosteten), die belegten, dass eine Fremdverunreinigung nicht vorliegt. Eine Entsorgung auf der Erddeponie war zunächst trotzdem nicht möglich, mittlerweile ist diese aber vollzogen. Zwischendurch hatte die Wohnbau überlegt, den in Frommern ausgegrabenen Ölschiefer zur Verwertung an die Dotternhausener Firma Holcim zu übergeben – eine naheliegende Überlegung. Aber das war laut Zanker nicht möglich, da das Material aus Frommern als Abfall und nicht als Rohstoff galt – weil eine Abbaugenehmigung im Fall Frommerns nicht gegeben war. Walter Zanker sagt zu dem Hick-Hack im Rückblick: "Für einen Normalbürger ist das nicht nachvollziehbar."