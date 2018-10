Balingen "Wir sind ein eingeschworener Haufen"

Balingen. "Der Adrenalinspiegel steigt: Wir proben momentan zweimal in der Woche statt normalerweise einmal", meint der Vorsitzende des Volkstheaters, Michael Schwindt. Im neuen Stück "Hilfe mein Vater ist schwanger!" von Betti und Karl-Heinz Lind geht es um Hubert, der von seiner Liebschaft ein Kind vor die Haustür gestellt bekommt. Sodann behauptet Hubert, er sei schwanger: Das Geschehen mit vielen Wirrungen und Irrungen nimmt seinen Lauf. "Das Stück hat ein Auswahlkomitee, das immer wieder anders besetzt ist, ausgesucht", verrät Schwindt.

Bei Sekt und Popcorn konnten beim "Tag der offenen Tür" im Proberaum in der Neuen Straße die Besucher ganz entspannt mit dem elf Mitglieder zählenden Ensemble in Kontakt treten: Interessierten wurde die Arbeit des Volkstheaters erklärt. Am Glücksrad bestand die Chance, eine Eintrittskarte für den Auftritt am 23. März 2019 in der Balinger Stadthalle zu gewinnen. Viel Vergnügen hatten die Ensemblemitglieder und die Besucher an der Fotobox. Aus dem an die 200 Stücke umfassenden Kostümfundus konnte das Passende für ein ausgefallene Erinnerungsfotos ausgesucht werden.

"Theater spielen ist wie eine Sucht. Wenn wie in der Stadthalle 800 Leute lachen und applaudieren, dann toppt das alles", erklärt Schwindt die Faszination Volkstheater: "Wir sind ein richtig eingeschworener Haufen, das ist fast schon schöner wie in einer Familie." Rivalitäten gebe es kaum, die wären auch furchtbar, weil jeder auf den anderen angewiesen sei, schlägt Spielleiter Eduard Backfisch in die gleiche Kerbe. Er betont, dass der Zeitaufwand groß sei, da jede Probe einer großen Vorbereitung bedürfe. "Vom Streichen und Malen der Kulissen, über die Technik und die Maske, machen wir alles selber. Es sind 20 Leute, die uns seit Jahren die Stange halten und auf die wir jederzeit zurückgreifen können, wenn sie gebraucht werden", schwärmt Schwindt für das Team hinter dem Ensemble.