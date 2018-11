Balingen "Wir müssen uns auch weiter anstrengen"

Balingen-Frommern. Den Abend in der Frommerner Schwelhalle eröffnete Poetry Slammer Harry Kienzler mit einem kleinen Gedicht. Danach hielt die Stuttgarter Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) einen Impulsvortrag zum Thema "Wirtschaftspolitik für Baden-Württemberg – Bremsen lösen, Impulse setzen".

"Momentan steht es in Deutschland und in Baden-Württemberg alles zum Besten", beschrieb sie den Ist-Zustand. Nach einer Studie des Weltwirtschaftsforums nehme Deutschland den dritten Platz in Sachen Wettbewerbs- und sogar den ersten Rang in Sachen Innovationsfähigkeit ein, Baden-Württemberg habe quasi Vollbeschäftigung, sei die wirtschaftsstärkste Region Europas und nehme weltweit eine Spitzenposition ein.

"Die Hochkonjunktur neigt sich aber dem Ende zu, eine Abschwächung ist spürbar", führte sie aus. Als Gründe führte sie den Fachkräftemangel, den Brexit mit seinem ungewissen Ausgang, die momentane politische Ausrichtung in Schwellenländern und die künftige Ausrichtung der Fiskalpolitik in Italien an.