Balingen "Wir kennen alle Lieferanten"

Grund des Besuchs waren nach seinen Aussagen Meldungen über Missstände in diesem Lebensmittelbereich. Karten Binder, der Leiter des Schlachthofs, der vor knapp einem Jahr von der Großschlachterei Färber übernommen worden war, erklärte, dass in der Woche rund 600 Schweine und 60 Rinder geschlachtet würden.

"Wir liefern fast nur an kleine Metzgereien und an die Gastronomie. Wir kennen alle unsere Lieferanten. Das Tierwohl steht für uns im Mittelpunkt", so Binder. Schlachtungen fänden an drei Tagen in der Woche statt, die Auslieferung erfolge in einem Umkreis von maximal 100 Kilometern, vor allem nach Rottweil, Balingen und Tuttlingen. 25 Angestellte sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

Die aus nordrhein-westfälischen Großschlachtereien bekannten unhaltbaren Zustände wie Lohndrückerei sowie Abzocken bei Kost und Logis bei ausländischen Mitarbeitern seien in diesem fast als Familienbetrieb zu bezeichnenden Unternehmen Fremdworte, antwortete der Geschäftsführer auf eine entsprechende Frage des Abgeordneten. Im Gegenteil: "Unsere Mitarbeiter sind fast alle ausgebildete Metzger."