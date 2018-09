Balingen Winzer vom Geischberg sind in Feierlaune

"Wir sind zwar keine Profi-Winzer, aber wir sind gut ausgebildete Amateure", sagt Klaus Armbruster. So, wie man damals in den Jahren 1992/1993 angefangen habe, sei es "Mumpitz" gewesen. Nichts habe man damals über die Weinherstellung gewusst. Mittlerweile haben die Hobbywinzer bei Richard Müller in Unterjesingen die Grundlagen gelernt. "Er hat es uns beigebracht, auch wie gespritzt werden muss. Er ist unser Weinbergpate", sagen sie. Ausschließlich biologisch werde gespritzt, versichern sie. Anstatt Chemie helfe auch Backpulver gegen Schädlinge am Stock. Künftig werde man wohl die ein oder andere Sorte gegen pilzresistente "Regent" austauschen.

Ergänzend habe man sämtliche Weinbau-Schulungen besucht, die das Tübinger Landratsamt angeboten habe. Keine Profi-Winzer, aber ziemlich professionell sieht es aus, was sie da machen. Einen Wunsch haben sie allerdings noch: ein, zwei Jüngere, die auf dem Geischberg regelmäßig mithelfen. Denn die fünf Hobbywinzer vom Geischberg kommen langsam in die Jahre: Der Jüngste ist 54, der Älteste 71. "Wenn es darum geht, den Wein zu trinken, gibt es sofort Verstärkung", sagen sie schmunzelnd. "Aber wenn es heißt, mit anzupacken, findet sich kaum einer."