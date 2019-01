Balingen "Wintermärchen" kann beginnen

Aber auch ohne Zubehör und etwas ruhiger kann man den Winter genießen. Der Premium-Wanderweg "Wintermärchen" in Onstmettingen beispielsweise lädt auf gewalztem Schnee dazu ein, die fantastischen Ausblicke zu genießen und eine weiße Winterwunderwelt zu erwandern.

Wandern "wie auf Watte" kann man beim Schneeschuhlaufen. Geführte Schneeschuhtouren organisieren die Alb-Guides; Schneeschuhe können ausgeliehen werden.

Mit der kostenlosen Wintersportkarte der Zollernalb-Touristinfo starten Wintersportler gut informiert in ihr persönliches Schneeerlebnis. Die Karte liefert einen umfassenden Überblick über die Wintersportmöglichkeiten auf der Zollernalb, unter anderem mit Längenangaben, Schwierigkeitsgraden, Wegverläufen sowie Präparationsarten der Loipen. Diese sowie weitere Informationen zu einem gelungenen Ausflug in die Winterwelt der Zollernalb gibt es bei der Zollernalb-Touristinfo unter der Telefonnummer 07433/92 11 39 und in der kostenlosen Zollern­alb-App.