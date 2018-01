Balingen Wintereinbruch: Es kracht häufig

Allein am Mittwoch verzeichnete das Polizeipräsidium insgesamt 130 witterungsbedingte Einsätze. Bei 70 Verkehrsunfällen entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. In wenigen Fällen wurden laut Polizei auch Personen leicht verletzt, in vier Fällen war das DRK Zollernalb unterwegs.