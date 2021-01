Balingen Winterchaos auf allen Straßen im Kreis

Die Polizei teilt dazu mit: "Besonders im beginnenden Berufsverkehr verursachten die Wetter- und Straßenverhältnisse stellenweise erhebliche Behinderungen und zahlreiche Verkehrsunfälle" – und zwar so viele, dass das Polizeipräsidium Reutlingen in seiner Statistik nicht mehr zwischen den einzelnen Landkreisen unterscheidet. So viel steht aber fest: Der Zollernalbkreis war einer der Schwerpunkte.

In der Zeit zwischen Mitternacht und 7 Uhr waren präsidiumsweit 20 witterungsbedingte Einsätze zu verzeichnen Danach stiegen die Meldungen über querstehende Lastwagen und Verkehrsunfälle am Morgen deutlich an. Zeitweise waren mehrere Dutzend Einsätze gleichzeitig zu bewältigen. In den vier Landkreisen (Reutlingen, Esslingen, Tübingen, Zollernalbkreis) ereigneten sich in der Zeit zwischen sechs und neun Uhr allein 40 witterungsbedingte Verkehrsunfälle mit einem vorläufig festgestellten Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 120 000 Euro. Vielerorts hatten selbst die im Dauereinsatz befindlichen Räum- und Streudienste Probleme, an die gemeldeten Einsatzorte zu gelangen. Auch für Streifenfahrzeuge war vereinzelt ohne Schneeketten kein Durchkommen mehr.