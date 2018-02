Balingen Wildpinkeln hat Nachspiel vor Gericht

Am Ende war nicht klar, ob der 46-Jährige an ein Auto, einen Anhänger oder vielleicht doch nur in die Hecke gepinkelt hatte. Es war auch nicht klar, ob vielleicht noch ein dritter Mann an dem Handgemenge beteiligt gewesen war. In einem Fall war auch die Rede von einer mysteriösen zweiten Frau, die zusammen mit der Freundin des 38-Jährigen dem ohnmächtigen 43-Jährigen hatte helfen wollen. Fest steht, dass binnen Minuten Polizei und Rettungswagen da waren. Erstere nahm den rabiaten 46-Jährigen in Gewahrsam, Letzterer nahm den 43-Jährigen mit, der mittlerweile wieder zu sich gekommen war.

Er wurde freigesprochen. Der 46-Jährige wurde zu 20 Tagessätzen à 75 Euro verurteilt. Richterin und Staatsanwältin sahen die Körperverletzung als erwiesen an.