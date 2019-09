Balingen Wilde Fahrt endet in der Psychiatrie

Der Mann ist in Balingen als "Liberty Rider" bekannt, er hat, wohl durch seine Erkrankung, eine wilde Fahrt durchs Leben hinter sich. Zwei Zeugen berichteten am Dienstag etwa davon, wie der Mann in der Friedrichstraße mit einem weißen Geländewagen im Sommer 2018 mehrfach um den Stadtbrunnen gefahren sei – mit Hund auf dem Schoß, und dazu den Marktplatz mit Musik der Kelly-Family beschallend.

Interessant war auch eine Ausfahrt im Juli 2018: Polizisten war im badischen Rheinfelden ein Passat aufgefallen. Auch dort erschall laute Musik und der Hund war mit an Bord, dazu hatte der Angeklagte den Warnblinker eingeschalten, rief wirres Zeug zum Fenster hinaus und gestikulierte wild.

Nach kurzer Verfolgungsjagd konnte das Gefährt, das in gleicher Weise zuvor schon in Titisee-Neustadt und in Schopfheim gesichtet worden war, gestoppt werden.

Den Polizisten gegenüber gab er an, der mitreisende Hund sei seine Mutter und sein Vater, mit denen er nach Spanien reise. "Wir hatten den Eindruck, er steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, oder er hat eine psychische Erkrankung", sagte einer der beteiligten Polizisten am Dienstag aus. Auf den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass es eine lange Fahrt von Balingen an die Schweizer Grenze sei für jemanden, der gar keine Fahrerlaubnis besitze, erwiderte der Angeklagte lapidar: "Ich weiß nicht, ob ich gefahren bin oder mein Hund."

Immer neue Fälle werden bekannt

Ein anderer Fall, der am Dienstag vor Gericht zur Sprache kam, war ein Anruf des Mannes bei seiner Krankenkasse. Weil er nicht an seine gewünschte Sachbearbeiterin durchgestellt wurde, beleidigte er den zuständigen Abteilungsleiter übel und drohte: "Ich komm’ vorbei und bring’ dich um die Ecke."

Dies bestritt der Angeklagte aber: "Wenn ich das so gesagt hätte, dann hätte ich das auch gemacht." Ein Satz, den der Staatsanwalt ins Protokoll aufnehmen und der den Verteidiger verzweifeln ließ: "Seien Sie einfach still. Was Sie hier machen, ist juristischer Selbstmord", sagte er fast schon flehentlich.

Doch Einsicht ist nicht die Stärke des 60-Jährigen. An jedem der bisherigen Verhandlungstage kamen neue Vorfälle aus jüngster Zeit auf den Richtertisch. Die jüngste Anzeige stammt vom 30. August, Freitag vergangener Woche: In Gruol soll er zwei Mädchen im Alter von 12 und 15 Jahren belästigt und bedroht haben.