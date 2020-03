Balingen Wieder regulärer Unterricht an Längenfeldschule

Die Klassenkameraden der angeblich infizierten Schülerin sowie fünf Lehrer waren am Donnerstag vorsorglich in Quarantäne geschickt worden; für drei weitere Klassen fiel der Unterricht am Donnerstag aus, weil die Lehrer fehlten.

Nachdem sich die Infektion als falsch herausgestellt hat, findet der Unterricht für all diese Klassen an diesem Freitag wieder regulär nach Stundenplan statt, teilte Schulleiterin Diana Hofer per E-Mail aus dem Home-Office mit – die Rektorin muss nach einem Südtirol-Aufenthalt derzeit zuhause bleiben.