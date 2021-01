Balingen Wieder mehr Corona-Infizierte

Mit diesen neuen Fällen hat sich die Zahl der bisher bestätigten Infektionen im Kreis auf 4812 erhöht. Als aktuell infiziert gelten 546 Personen. 4154 Menschen, die sich das Virus seit Frühjahr im Kreis eingefangen haben, gelten derweil als wieder genesen. Bisher haben 112 Menschen im Landkreis wegen Corona ihr Leben verloren.

Der Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist erneut leicht zurückgegangen: Er lag am Mittwoch wieder unter der Marke von 100 – bei 96,6. Am Dienstag unterschritt der Inzidenzwert das erste Mal seit Anfang Dezember den Wert von 100. Im Zollernalb-Klinikum waren am Mittwoch 28 Patienten mit gesicherter Covid-19-Diagnose aufgenommen, das sind drei mehr als noch am Dienstag. Vier dieser Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation, einer von ihnen muss beatmet werden.