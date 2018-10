Balingen Wie soll sich Kernstadt entwickeln?

"Das Projekt heißt Balingen 2035, weil Stadtentwicklungskonzepte ihre Zeit brauchen und grundsätzlich mittel- bis langfristig auf 15 bis 20 Jahre angelegt sind. Das ist ein zu überblickender Zeitraum", erörtert Stengel die Namensgebung. Allen Beteiligten ist es wichtig, von Beginn die Balinger Bürger mit ins Boot zu nehmen. Daher wurde am Samstagvormittag auf dem Wochenmarkt der Marktstand "STADTplanung VOR ORT" aufgebaut, an dem sich die Bevölkerung über das Stadtentwicklungskonzept informieren und mit den zuständigen Mitarbeitern der Stadt Balingen und von Pesch in Kontakt treten konnte.

Es bestand auch die Möglichkeit, Anregungen, Wünsche und Kritik auf Postkarten mit den Schlagworten Wirtschaft, Wohnen, Nachhaltigkeit, Bildung und Kultur, Innenstadt, Mobilität, Freiraum oder Stadtbild zu notieren. Wer sich über die Zukunft der Stadt Gedanken machen möchte, wem auf die Schnelle nichts einfiel und wer sich gegebenenfalls mit Freunden und Familie gemeinsam austauschen wollte, der konnte die Karten auch mitnehmen und sie später im Foyer des Rathauses einwerfen.

Auch in den Phasen 2 (Zukunftsbild) und 3 (räumliches Konzept) möchten alle Beteiligten die Bevölkerung mit einbinden. Ab dem Frühjahr 2020 sind daher gemeinsame Workshops geplant.