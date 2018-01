Balingen Wie immer: Bäder mit hohen Verlusten

Nach 4,5 Millionen Euro 2016 und 3,9 Millionen Euro 2017 planen die Stadtwerke in diesem Jahr Investitionen von 6,7 Millionen Euro. Ein großer Teil davon sind für die Erneuerung der 20-KV-Leitung in der Schaltanlage des Umspannwerks Balingen sowie für ein Blockheizkraftwerk im Schulzentrum Längenfeld vorgesehen. Zudem soll in der Neuen Straße der zweite Bauabschnitt für die Nahwärme-Versorgung folgen.