Balingen Wie Hubert zur Frau geworden ist

Alle Schauspieler überzeugten mit ihren Auftritten, und das Stück sorgte immer wieder für Lacher in der gut besuchten Halle. Nach dem lang anhaltenden Applaus am Ende des Stücks wies Michael Schwindt noch auf die weiteren Spieltermine hin. Geplant sind weitere sechs Aufführungen. Die nächste ist am 17. November in der Turn- und Festhalle in Hochmössingen.