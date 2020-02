Balingen Wie barrierefrei ist die Eyachstadt?

Bei Neuanträgen achte die Stadt baurechtlich darauf, die Barrierefreiheit sicherzustellen. An bestehenden Einschränkungen, wie beispielsweise den Stufen vor einigen Geschäften, könne man aber nichts ändern.

Bei Bauvorhaben der Stadt habe man bislang bereits an die leichte Zugänglichkeit gedacht. Als Beispiele führt der OB die Platzneugestaltungen an der Stadtkirche an.

Und im Rahmen der Gartenschau sei die Barrierefreiheit ebenfalls im Fokus. Das betonte auch der Behindertenbeauftragte des Landkreises, Rosenfelds Bürgermeister Thomas Miller. Er fasst die Lage zusammen: "Balingen ist auf einem guten Weg."

Oberbürgermeister Reitemann ist mit der Barrierefreiheit in Balingen insgesamt zufrieden, dennoch müsse man das Thema weiterhin "im Blick haben".