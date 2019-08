Balingen Wichtig für den HBW Balingen-Weilstetten: Hallenneubau in greifbarer Nähe

Das Projekt genießt breite Unterstützung in der Region. Der Balinger Oberbürgermeister Helmut Reitemann spricht von entsprechenden Grundsatzbeschlüssen des Gemeinderates und des Kreistages. Es fehle eben "nur noch" an weiteren Mitteln auch aus dem Landeshaushalt, um die Pläne und Beschlüsse der lokalen Gremien in die Realität umzusetzen. "Der Balinger Handball ist in Sachen Jugendförderung und Ehrenamt ein leuchtendes Beispiel für eine funktionierende Gemeinschaft und den sozialen Zusammenhalt."