Balingen Werner Jessen wünscht sich Gastronomie am Eyach-Ufer

Kerstin Winandi vom Büro Planstatt Senner stellte den Entwurf für das Gebiet vor, das sich von der Schellenbergbrücke bis zur Stadtmühle erstreckt. Durch die Verlagerung der Tennisplätze könnte dort ein Naherholungsbereich sowie in den Auen durch die Aufweitung der Eyach und den breiten Uferbereich Balingens "größter Wasserspielplatz" entstehen. In den Entwurf eingeflossen sind die Wünsche vieler Balinger aller Altersklassen, die bei Befragungen in Schulen sowie bei einem Forum ihre Wünsche formuliert hatten. Das Gebiet zwischen Schellenbergbrücke und Au-Stadion soll demnach in Bereiche unterteilt werden. Diese sollen zwar nicht streng voneinander abgetrennt sein, gleichwohl soll aufgrund der Angebote klar erkennbar sein, welche "Zielgruppe" – Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren – dort Vorrang hat.

Winandi sagte, dass für die Anlegung der großen Spielwiese an der Eyach einige Bäume gefällt werden müssten – insgesamt 18 Stück, hauptsächlich jene entlang der heutigen Tennisplätze. Davon seien neun Exemplare im Baumkataster der Stadt allerdings heute schon als "nicht mehr vital" eingestuft. Und Winandi betonte auf die Frage von Alexander Maute, ob die Fällungen wirklich notwendig seien, dass im Gegenzug im "Lindenhain" direkt nach der Schellenbergbrücke sowie entlang der Karl- und der Hindenburgstraße 30 neue Bäume gepflanzt werden sollen. Erwin Feucht (Grüne) regte an zu prüfen, ob nicht auch auf der künftigen Wiese Bäume sinnvoll seien, einige Exemplare also erhalten bleiben könnten – schließlich böten die Bäume dort am Wasserspielplatz auch Schutz vor der Sonne im Sommer. Dietmar Foth (FDP) meinte, dass durch die Fällungen Neues, seiner Meinung nach Gutes entstehe – und unterm Strich werde es durch die Neupflanzungen und der Spielwiese "mehr Grün und mehr Bäume" geben.

Werner Jessen bezweifelte indes, ob der Entwurf wirklich zu einem Park für Jung und Alt führe. Die derzeitigen Planungen seien ihm "zu jugendlastig", die Bedürfnisse von Erwachsenen und Senioren seien noch nicht ausreichend erfüllt. Was seiner Meinung nach klar fehle, sagte Jessen, sei eine Gastronomie, eine Begegnungsstätte – nicht irgendwo am Rand, sondern in zentraler Lage. Dadurch könnte man auch dem von Balinger aller Altersklassen geäußerten Wunsch nach Sicherheit und Sauberkeit in dem Gebiet entsprechen.