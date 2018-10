Balingen Werbung für duale Ausbildung im Handwerk

Regierungsprädident Klaus Tappeser, der zusammen mit den Vertretern der Kammer in Sachen Duale Ausbildung unterwegs ist, weiß ein anderes Beispiel: In Tübingen habe ein Bäcker drei Flüchtlinge in die Lehre genommen und sei sehr zufrieden. Und verweist darauf, dass ein Flüchtling, der eine Ausbildung mache und in Deutschland arbeite, nach acht Jahren Anspruch auf Einbürgerung habe. Ein neues Einwanderungsgesetz? Das werde demnächst kommen, und zwar getrennt vom Asylgesetz. Um den Facharbeitermangel zu bremsen, brauche man bundesweit 200 000 junge Zuwanderer im Jahr.

Planungssicherheit für die Ausbildungsbetriebe gebe es: Das Modell "3+2" sei beschlossen – drei Jahre Ausbildung und zwei weitere Jahre in Deutschland arbeiten ohne die Angst, abgeschoben zu werden. Das Regierungspräsidium als Ausländerbehörde sei bestrebt, junge Menschen mit einer positiven Sozialprognose "in Stand zu setzen". Dazu sei das Handwerk "geradezu prädestiniert".

Joachim Eisert, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Reutlingen, goss etwas "Wasser in den Wein": Viele Ausbildungsbetriebe würden durch die hohen Strafen abgeschreckt, die beim Modell "3+2" drohten: Wenn ein Flüchtling nicht mehr erscheine, koste das den Ausbildungsbetrieb unter Umständen Tausende von Euro. Das schrecke viele ab, obwohl die Bereitschaft auf Seiten der Betriebe grundsätzlich da sei.

Eine "leichte Trendwende" sieht Eisert bei den Abiturienten: Derzeit hätten 15 Prozent der Auszubildenden im Handwerk Abitur. Vor einigen Jahren seien es knapp zehn Prozent gewesen. Wichtig ist aus Sicht der Handwerkskammer und des Regierungspräsidiums, auch Studienabbrecher vermehrt für das Handwerk zu gewinnen.