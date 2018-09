Balingen Werben für ein besseres Verständnis

Balingen. Seit 40 Jahren gebe es die Veranstaltung in Deutschland. Jetzt werde auch in Balingen zum ersten Mal für ein besseres Verständnis verschiedener Kulturen, für gegenseitige Akzeptanz geworben, sagte Bürgermeister Reinhold Schäfer bei der Eröffnung im Rathaus-Foyer. Das interkulturelle Programm biete die Möglichkeit zu Begegnungen, "wo keine Unterschiede gemacht werden".

"Vielfalt verbindet", griff Dekan Beatus Widmann das Motto der interkulturellen Woche auf. Und ergänzte es: "Einfalt trennt." Vielfalt gebe es in den Familien, in der Nachbarschaft, bei der Arbeit und in den Glaubensgemeinschaften: "Wir arbeiten an gemeinsamen Zielen, an einer gemeinsamen Zukunft", sagte er, "das ist Deutschland: offen für Menschen, die ihre eigenen, bereichernden Kulturen mitbringen".

Widmann erinnerte auch an die christlichen Werte: "Die Einheit in Christus ist die Einheit in Vielfalt", sagte er. Leider gebe es fremdenfeindliche Tendenzen auch unter Christen, leider werde häufig die "Einheit" mit der "Einheitlichkeit" verwechselt. Der Schutz der Familie stehe an oberster Stelle, Familiennachzug sei wichtig. Seenotrettung sei eine christliche Pflicht und dürfe nicht kriminalisiert werden. Was man brauche, seien Orte, wo die Menschen miteinander reden können – ohne Angst, von Angesicht zu Angesicht: "Diese Woche schafft solche Orte."