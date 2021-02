Nach Corona-Ausbruch in Helios-Klinik Mitarbeiter ärgern sich über “Schuldzuweisung“

Der Corona-Ausbruch in der Helios-Klinik hat für Aufsehen gesorgt. Die Lage bezüglich des Virus hat sich inzwischen zwar beruhigt, doch bei den Mitarbeitern brodelt es. Einige sehen in einer von der Klinik getätigten Aussage eine Schuldzuweisung, die sie so nicht auf sich sitzen lassen wollen.