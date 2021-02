1 Das Gebäude der Albstädter Familienberatungsstelle in der Friedrichstraße.Foto: Landratsamt Foto: Schwarzwälder Bote

Hilfe: Kreis-Beratungsstellen wollen bei Belastungen im Familienalltag unterstützen

Seit Beginn der Coronapandemie nimmt der Beratungsbedarf bei den Familienberatungsstellen des Landkreises spürbar zu. Der Lockdown stellt viele Eltern, Kinder und Jugendliche vor große Herausforderungen.

Zollernalbkreis. Der Landkreis unterstützt die Familien laut einer Mitteilung mit verschiedenen Beratungsangeboten in Hechingen und Albstadt, denn der Alltag von Familien habe sich durch die Pandemie deutlich verändert.

Die psychische Belastung bei Eltern – insbesondere bei Alleinerziehenden – nimmt demnach zu. Sie kommen mit den Mehrfachbelastungen des Homeschoolings und der fehlenden Unterstützung aus dem sozialen Umfeld immer mehr an ihre Grenzen. Sie signalisieren, dass sie die Kraftanstrengungen zunehmend schwerer bewältigen können.

Kinder und Jugendliche leiden an dem Mangel an Kontakten mit Gleichaltrigen. In vielen Fällen kann die Erziehungsberatung eine hilfreiche Anlaufstelle sein. "Die Beratungsstellen reagieren mit einer Vielfalt von Angeboten auf die aktuelle Situation", erläutert Sozialdezernent Georg Link. "Den Mitarbeitern ist es ein großes Anliegen, in diesen ungewöhnlichen und herausfordernden Zeiten weiterhin Unterstützung anzubieten und Ansprechpartner zu sein."

Viele Klienten nähmen neue Beratungsmöglichkeiten wie Gespräche per Videotelefonie gerne wahr. Erstkontakte würden in der Regel telefonisch stattfinden. Bei Bedarf könne laut Landratsamt im Rahmen des Hygienekonzeptes ein persönlicher Kontakt in der Beratungsstelle stattfinden.

Abhängig von der Situation und den individuellen Bedürfnissen sei beispielsweise ein Gespräch außerhalb der Beratungsstelle in Form eines Spaziergangs möglich. Wer den persönlichen Kontakt vermeiden möchte, kann auf kostenlose und anonyme Beratungsangebote zurückgreifen unter der Internetadresse www.bke-elternberatung.de.

Die Beratungsstellen für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Hechingen und Albstadt sind telefonisch oder per E-Mail erreichbar: Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 12.30 Uhr.

Die Beratungsstelle Hechingen ist erreichbar unter der Telefonnummer 07471/ 93 09 17 10 oder per E-Mail beratungsstelle.hechingen@ zollernalbkreis.de. Die Beratungsstelle Albstadt hat die Telefonnummer 07431/ 80 00 12 55, beratungsstelle. albstadt@zollernalbkreis. de

nWeitere Hinweise gibt es unter www.zollernalbkreis.de /erziehungsberatung