Balingen Wenn dauerndes Abnehmen zum Problem wird

Zollernalbkreis. 1115 AOK-Versicherte sind allein im Jahr 2017 in der Region Neckar-Alb wegen Essstörungen ärztlich behandelt worden, Tendenz steigend. In 260 Fällen handelt es sich nach Angaben der Kasse um Magersucht, davon wurden 55 Fälle aus dem Zollernalbkreis bekannt. Am stärksten betroffen sind demnach Mädchen und Frauen zwischen 15 und 50 Jahren. Bei den Patienten, die an Magersucht leiden, sind die höchsten Raten bei den 15- bis 24-Jährigen zu finden. Nach Einschätzung der Kasse dürfte die Zahl der Betroffenen weit höher liegen, da viele nicht in ärztlicher Behandlung sind.