Balingen Weltnichtrauchertag: Sind strengere Rauchverbote erwünscht?

In Deutschland beschäftigt sich die Bundesregierung mit dem Thema Nichtraucherschutz seit den siebziger Jahren. Bereits 1975 wurde beispielsweise Tabakwerbung in Hörfunk und Fernsehen verboten. 2005 unterzeichnete Deutschland die WHO-Tabakrahmenkonvention und verpflichtete sich völkerrechtlich, Maßnahmen gegen eine weitere Verbreitung und zur Reduzierung des Tabakkonsums zu ergreifen. Seit 2007 ist das Rauchen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und Ämtern verboten. Auch Arbeitnehmer haben seither Anspruch auf einen rauchfreien Arbeitsplatz. Auch das Mindestalter zum Kauf von Tabakwaren wurde von 16 auf 18 Jahre angehoben.

Am meisten Schlagzeilen machte damals die Diskussion um ein Rauchverbot in Gaststätten: Viele konnten sich keinen Kneipenbesuch ohne Tabakrauch vorstellen und so mancher Gaststättenbetreiber und Kneipier befürchtete, ein Verbot würde seine Gäste verprellen und ihn in den finanziellen Ruin treiben.

Unser Videoteam hat die Menschen in Balingen gefragt, ob sie sich strengere Rauchverbote wünschen: