Balingen Weltkriegserinnerungen und Musik

Dabei löst sie auch das Rätsel um den Vornamen ihrer Großtante Frida: Diese sollte eigentlich Frieda mit E heißen, "weil Friede das Schönste und Wichtigste für alle Menschen ist", wie Wilhelm Grübele schrieb.

Die Texte des schwäbischen Soldaten und die Folk-Lieder werden in Erlaheim in einen ortshistorischen Zusammenhang gestellt: Bereits zum Volkstrauertag hatte Geislingens Stadtarchivar Alfons Koch Fotos vieler Weltkriegsteilnehmer aus allen drei Teilorten gesammelt und ausgestellt.

Die Bilder der Erlaheimer Soldaten werden am 19. Januar auf Stellwänden gezeigt. 24 Erlaheimer Männer sind zwischen 1914 und 1918 auf verschiedenen Schlachtfeldern gestorben. An sie erinnert ein Denkmal an der Josefskapelle auf dem Eichberg.

Zudem hat der Geislinger Fotograf Willy Schreiber Bilder aller Gefallenen reproduziert. Auch diese werden im Rahmen des Erlaheimer "Frida"-Konzerts gezeigt werden.

Tickets: Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro gibt es in Erlaheim in "Helenes Herzstück", im "Dorflädle" in Binsdorf und bei der Stadtverwaltung in Geislingen.