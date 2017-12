Balingen Welche Serie reißt?

TSG-Trainer Job muss indes auf Linksaußen Tim Freitag verzichten, zudem fehlt Stefan Job nach seiner Blauen Karte in der Vorwoche; ein Fragezeichen steht hinter Mittelmann Oliver Zeller. Doch mit 17:11 Punkten liegt Haßloch in Schlagweite zu Primus Kornwestheim (20:8) und dem Zweiten Oftersheim/Schwetzingen (19:9). Um die Punkte 18 und 19 einzufahren, liefert Job seinem Team einen weiteren Anreiz: "Eigentlich ist eine Trainingspause vom 20. Dezember bis 2. Januar vorgesehen. Wenn wir auswärts ungeschlagen bleiben, wäre es denkbar, in der nächsten Woche einen Gang zurückzuschalten."