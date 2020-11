Balingen Welche Lösung für die Innenstadt?

Variante 1 – die zentrale Lösung: In diesem Fall würde, wie berichtet, zwischen der Sichelschule und dem Kindergarten Hermann-Berg-Straße ein mehrgeschossiges Kombigebäude neu errichtet. Darin wäre Platz für vier zusätzliche Kindergartengruppen und vier bis sechs Schulräume. Im Erdgeschoss wäre für die Jüngsten eine Verbindung zum bestehenden Kindergarten gegeben; über eine Brücke im Obergeschoss für Schüler und Lehrer diejenige zur Sichelschule. Die Kosten dafür schätzt Hochbauamtsleiter Frieder Theurer auf neun Millionen Euro.

Variante 2 – die Kombilösung: Diese sieht vor, an der Sichelschule ein neues, in Vergleich zur Variante 1 kleineres Gebäude zu errichten, das nur von der Schule genutzt wird. Die neue Kita mit mindestens vier, möglicherweise aber auch bis zu sechs Gruppen würde im Neubaugebiet Urtelen entstehen, errichtet von einem privaten Bauträger. Die Stadt könnte die Einrichtung dann schlüsselfertig kaufen. Die Kosten für diese Variante schätzt Theurer, je nach Größe der Kita, auf 11,5 bis 12,5 Millionen Euro. Diese Variante beinhaltet derweil die Aufgabe des Kindergartens Stadtmitte, dessen Trägerschaft erst vor kurzer Zeit von der evangelischen Kirchengemeinde auf die Stadt übergegangen ist; in Variante 1 blieben die Kindergärten Stadtmitte und Hermann-Berg-Straße weiter in Betrieb. Das Problem mit dem Kindergarten Stadtmitte: Das Gebäude ist alt. Eine Erweiterung wäre unverhältnismäßig teuer. Eine Sanierung wäre notwendig, aber ebenfalls teuer. Die Stadt könnte mit Variante 2 das Gebäude verkaufen oder aber das Grundstück in zentraler, attraktiver Lage zur Neubebauung freigeben beziehungsweise selbst nutzen.