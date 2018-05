Balingen Weiteres Traditionsgeschäft schließt

Wirtschaftliche Gründe

"Die Entscheidung ist mir g’wiss nicht leichtgefallen", sagt die Inhaberin. "Aber es geht nicht anders. Es tut mir im Herzen weh, aber bevor ich noch mehr Verluste mache, mache ich lieber einen glatten Schnitt." Vor vier Wochen hat sie diesen Schritt beschlossen, vergangene Woche ihre Geschäftskunden informiert, seit Dienstag weisen Aushänge auf die Geschäftsaufgabe hin.

"Ich habe das mit Schrecken mitbekommen", sagt ein Kunde, während er ein paar Fotos kopieren lässt. "Jetzt muss ich mich noch schnell mit allem eindecken", sagte eine Frau, die nach ihm hereinkommt. Und ein Ladeninhaber aus der Nähe weiß schon jetzt, dass ihm die kleine Postannahmestelle in der Innenstadt fehlen wird: "Sie können mir doch mein Leben nicht so erschweren!" Diese Äußerungen spiegeln das wider, was die Inhaberin selbst immer am positivsten empfunden hat: "das fast familiäre Verhältnis zu den Kunden und die heimelige Atmosphäre".

Was sie ab Juli beruflich machen wird, weiß Schneider derzeit noch nicht: "Es ist nicht so, dass ich unbedingt einen Job brauche." Erstmal wolle sie alles ordentlich über die Bühne bringen und abschließen.