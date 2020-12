Balingen Weitere Tote und 57 neue Fälle

Zollernalbkreis (mai). Die zweite Welle der Corona-Pandemie hält im Zollernalbkreis unvermindert an. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 57 neue bestätigte Infektionen. – außerdem gibt es eine weitere Tote zu beklagen: Eine Frau über 80 Jahren ist an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit haben seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 86 Menschen im Zollernalbkreis wegen Corona ihr Leben verloren.