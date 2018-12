Balingen Weitere Gruppe für die Kindervilla

Seit 2011 betreuen in der ehemaligen Schäfer-Villa in der Hopfstraße acht Erzieherinnen in zwei Gruppen jeweils zehn Kinder bis zum Ende des dritten Lebensjahrs. "Von Anfang an waren alle Plätze belegt", freut sich Annemarie Schwab, die Leiterin der Einrichtung. Sie begründet die Attraktivität der Kinderkrippe unter anderem mit dem sehr guten Standort. Zudem habe das Gebäude eine schöne Atmosphäre und einen tollen Garten.

"Wir haben auch eine gute Qualität erarbeitet und erhalten", betont die Vorsitzende des Trägervereins und organisatorische Leiterin, Rebekka Schwab-Jaber. Ständig werde über die Abläufe und den Umgang mit den Kindern und Eltern reflektiert. "Gerade die Elternarbeit ist uns wichtig", so Schwab-Jaber.

Eröffnung möglichst noch vor der Sommerpause