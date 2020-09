Balingen Weilstetter sammeln Unterschriften für Netto

Die Unterschriften können bis spätestens 30. Oktober in der Weilstettener Ortschaftsverwaltung abgegeben werden; ebenso kann man eine entsprechende Unterstützungserklärung per E-Mail an ov-weilstetten@balingen.de schicken. "Wir hoffen auf möglichst viele Rückmeldungen", sagt Ortsvorsteher Wolfgang Schneider.

Die beiden Netto-Vorhaben, die die Volksbank Hohenzollern-Balingen realisieren will, waren im Mai im Gemeinderat knapp gescheitert. Seitdem haben die Weilstettener aber nicht locker gelassen; zudem wurden die Planungen für den in Weilstetten anvisierten Markt weiter verfeinert. Im Gespräch war zuletzt zudem, dass das Thema nach der gesetzlich verordneten Ruhezeit im November dieses Jahres erneut im Gemeinderat auf die Tagesordnung kommen könnte.