22 Radler vom Weilstetter Treffpunkt60plusminus machten sich auf den Weg nach Mägerkingen an den Lauchertsee. Dort startete die sechte Tour dieses Jahres entlang der Lauchert Richtung Sigmaringen. Nach einem Mittagessen ging es nach insgesamt 65 Kilometern zur Schlusseinkehr an den Lauchertsee. Die nächste Ausfahrt findet am 23. Oktober statt. Foto: Privat