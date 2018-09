Der Familienausflug der Schwimmabteilung des TV Weilstetten führte unlängst ins Allgäu. Nach einem zünftigen Vesper beim Fidelesbäck in Wangen ging es für die 44 Teilnehmer ins Naturerlebnispark "Skywalk" nahe Scheidegg. Den ganzen Mittag hatte man Zeit, um die verschiedenen Naturpfade und natürlich den bis zu 40 Meter hohen Baumwipfelpfad zu erkunden. Auch Spielplatz, Streichelzoo und Barfußpfad waren eine willkommene Abwechslung. Am Abend wurde dann die Jugendherberge in der Stadt Lindau bezogen, die am darauf folgenden Tag besucht wurde. Für die Kinder waren zwei Straßenkünstler eine zusätzliche Attraktion. Foto: Privat